Эксперт Нуриева перечислила правила подготовки домашних животных к прививкам

Сооснователь общественного движения «Дай лапу» Александра Нуриева рассказала, как подготовить домашнее животное к вакцинации. В беседе с «Радио 1» она отметила, что перед прививкой питомцу необходимо провести дегельминтизацию.

По словам Нуриевой, обработка от глистов необходима, поскольку паразиты снижают иммунитет животного. Из-за этого реакция организма на вакцину может оказаться более сильной, негативной и неожиданной.

Перед вакцинацией питомцу также следует обеспечить спокойный режим, избегая стрессовых ситуаций и длительных прогулок.

Нуриева подчеркнула, что непосредственно перед прививкой животное должен осмотреть ветеринар. Специалисту необходимо оценить его состояние и поведение, после чего принять решение о возможности вакцинации.

Владельцу следует заранее сообщить ветеринару обо всех препаратах, которые получает питомец. В некоторых случаях по медицинским показаниям вакцинацию могут временно отложить.

Кроме того, перед прививкой не рекомендуется менять привычный рацион и образ жизни животного, отметила эксперт.