В Лаишевском районе отремонтировали 1,8 км дороги Песчаные Ковали – Орловка

Фото: пресс-служба Министерства транспорта и дорожного хозяйства РТ

В Лаишевском районе Татарстана завершили ремонт участка дороги Песчаные Ковали – Орловка протяженностью 1,79 км. Работы прошли на отрезке с 2,5-го по 4,3-й км в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни», сообщает пресс-служба Миндортранса РТ.

Дорога относится к IV технической категории. Ремонт выполнило АО «Татавтодор».

На участке сняли старое асфальтобетонное покрытие и уложили выравнивающий слой асфальтобетонной смеси. Верхний слой сделали из щебеночно-мастичного асфальтобетона ЩМА-8, который отличается повышенной устойчивостью к нагрузкам и износу.

Кроме того, дорожники обустроили съезд и укрепили обочины с использованием асфальтогранулята. На всем протяжении отремонтированного участка нанесли горизонтальную дорожную разметку.

Обновление дороги должно улучшить транспортную доступность населенных пунктов, повысить безопасность движения и сделать поездки автомобилистов более комфортными.