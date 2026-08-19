Бугульма получит 104,7 млн рублей на обновление Детского парка

Детский парк в Бугульме обновят после победы города во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды. На продолжение благоустройства в 2027 году город получит 104,7 млн рублей. О развитии территории рассказал глава Бугульминского района Дамир Фаттахов на брифинге в Кабмине РТ.

Для Бугульмы эта победа стала особенно значимой после трех лет неудачных попыток получить поддержку конкурса. Проект парка начали подробно обсуждать около года назад, а концепцию разрабатывали вместе с жителями и Институтом развития городов Татарстана.

Парк расположен между историческим центром и новыми районами. В 15-минутной пешеходной доступности от него живут 21 477 человек – 27% населения Бугульмы. Рядом находятся Дворец молодежи, жилые кварталы, образовательные, медицинские и спортивные учреждения.

«Речь идет не о локальной территории для нескольких соседних домов. Инвестируя в развитие этой территории, мы напрямую меняем качество городской среды как минимум для четверти жителей нашего города», – отметил Фаттахов.

Сейчас значительную часть парка занимают аттракционы. После реконструкции их сохранят, но сосредоточат в одной части территории. На освободившемся пространстве появятся детские и спортивные площадки, места для прогулок, встреч и отдыха.

Такой подход сформировали вместе с жителями в ходе соучаствующего проектирования. Они предложили сохранить детскую идентичность парка, но добавить больше возможностей для подростков, взрослых и старшего поколения. Среди запросов также были спорт, событийная программа, безопасность и базовый комфорт.

«Главная идея проекта – не отказаться от парка аттракционов, а сделать его гораздо больше. Наша задача, чтобы парк жил каждый день, а не только тогда, когда семья пришла покататься на аттракционах», – рассказал глава района.

Одним из ключевых объектов станет многофункциональная событийная площадка с навесами. Также в парке обустроят большую современную детскую площадку, воркаут-зону и другие пространства для активного отдыха.

Обновление территории рассчитано на несколько лет. Первый этап реализуют в 2026 году, а победа во Всероссийском конкурсе позволит продолжить работы в 2027-м. На 2027–2028 годы также запланировано строительство павильона с библиотекой и кафе, последующие этапы развития территории намечены на 2028–2029 годы.

Реновация Детского парка станет частью более масштабной подготовки Бугульмы к 250-летию. В 2026 году город отмечает 245 лет, а юбилей встретит в 2031-м. На ближайшие пять лет власти ставят задачи повысить качество жизни, создать условия для удержания молодежи, развивать Бугульму как туристический центр и диверсифицировать экономику.