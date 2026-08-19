Квест и выставка техники: программа для гостей Салона «Комплексная безопасность»

Фото: пресс-служба Международного салона «Комплексная безопасность»

С 3 по 5 сентября в Казани пройдет XVI Международный салон средств обеспечения безопасности «Комплексная безопасность». Для жителей и гостей города подготовлена насыщенная программа и зрелищные мероприятия.

Так, с 9:00 3 сентября до 15:00 5 сентября на площадке перед Казань Экспо пройдут открытые соревнования «Пожарный Олимп». В них принимают участие наиболее опытные сотрудники пожарно-спасательных подразделений из различных регионов России, а также представители экстренных служб других государств.

Участники должны пройти специальную дистанцию, включающую в себя 8 упражнений, в обстановке приближенной к реальному тушению пожара – от надевания боевой одежды до спасения пострадавшего и преодоления труднодоступных мест. Соревнования будут проходить в режиме нон-стоп, по мере прибытия и регистрации участников. Церемония награждения победителей состоится 5 сентября в 14:00.

Фото: пресс-служба Международного салона «Комплексная безопасность»

В 13:00 4 сентября пройдет старт «Пожарной эстафеты», посвященной 380-летию создания пожарной охраны России. С 9:00 до 16:00 5 сентября личный состав пожарно-спасательного гарнизона Республики Татарстан проведет показательное выступление по ликвидации последствий ДТП.

Ежедневно с 10:00 до 16:00 молодежь, семейные команды, а также индивидуальные посетители смогут поучаствовать в квест-игре «Стать героем 3.0», где будут выполнять задания, связанные с работой экстренных служб. Итоги подводятся каждый день, победителей наградят медалями и памятными награды. Абсолютным победителям соревнований обещают ценные призы.

3 и 4 сентября у станции Аэропорт можно будет свободно осмотреть пожарный поезд модульного типа 7-го поколения. Это многофункциональный комплекс, созданный для оперативного реагирования на чрезвычайные ситуации, а благодаря модульной структуре и передовому оборудованию состав можно свободно адаптировать под конкретные задачи.

Фото: пресс-служба Международного салона «Комплексная безопасность»

В самих павильонах «Казань Экспо» будет развернута экспозиция техники МЧС России пожарно-спасательного гарнизона Республики Татарстан и профильных коммерческих предприятий. Среди экспонатов – пожарные автоцистерны, автоподъемники, автомобили газового и порошкового тушения, аварийно-спасательные автомобили и другие.

С 10:00 до 17:00 во все дни работы Салона посетители могут увидеть работу информационной системы «Цифровой пожарный гарнизон» и познакомиться с работой пожарных подразделений в реальном времени.

Регистрация на все активности Салона открыта на сайте.