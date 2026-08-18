Труженице тыла Гульфам Гадиевой из Казани исполнилось сто лет

Труженица тыла Гульфам Гадиева из Казани сегодня отмечает столетний юбилей, сообщили в пресс-службе Минтруда РТ.

«Гульфам Салиховна родилась 18 августа 1926 года в Казани. В семье было четверо девочек и один мальчик. Мама работала домохозяйкой, а папа был директором школы. Гульфам окончила 10 классов школы, а потом поступила в медицинский университет, получила специальность хирурга», – рассказали в пресс-службе.

После университета Гульфам вышла замуж за летчика Ноэля Гадиева. Когда супруга перевели на Дальний Восток, Гульфам Салиховна поехала с ним, продолжала работать хирургом. Позже семья служила в Китае.

В 1953 году они вернулись в Россию, в Североморск Мурманской области. Гульфам Салиховна работала в воинской части, где служил ее муж. Позднее она получила специальность врача-психиатра и с 1961 года трудилась в детской больнице, откуда вышла на пенсию.

У Гульфам Салиховны есть сын Артур, два внука и четверо правнуков.