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Общество 19 августа 2026 15:48

Минниханов принимает участие в заседании Совета при Президенте РФ по нацпроектам

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Минниханов принимает участие в заседании Совета при Президенте РФ по нацпроектам
Фото: kremlin.ru

Раис Татарстана Рустам Минниханов принимает участие в заседании Совета при Президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам. Заседание проводит глава государства Владимир Путин.

В ходе заседания Президент назвал экономическую динамику в России скромной, но позитивной. Также Путин поручил Правительству подготовить программу восстановления поврежденных при атаках ВСУ логистических и складских мощностей с участием государства.

Глава государства подчеркнул, что восстановление таких объектов необходимо проводить на качественно новом технологическом уровне.

#Рустам Минниханов #Владимир Путин #заседание #Москва
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