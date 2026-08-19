Минниханов принимает участие в заседании Совета при Президенте РФ по нацпроектам

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Раис Татарстана Рустам Минниханов принимает участие в заседании Совета при Президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам. Заседание проводит глава государства Владимир Путин.

В ходе заседания Президент назвал экономическую динамику в России скромной, но позитивной. Также Путин поручил Правительству подготовить программу восстановления поврежденных при атаках ВСУ логистических и складских мощностей с участием государства.

Глава государства подчеркнул, что восстановление таких объектов необходимо проводить на качественно новом технологическом уровне.