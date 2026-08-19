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Общество 19 августа 2026 17:05

Рекордный пассажиропоток зафиксировали на границе с Грузией

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Пассажиропоток через пункт пропуска Верхний Ларс за сутки превысил 20 тыс. человек, достигнув рекордного значения. Об этом сообщила Федеральная таможенная служба РФ.

В ФТС отметили также рекордную интенсивность движения легкового транспорта. Для увеличения пропускной способности таможенная и пограничная службы усилили смены и привлекли дополнительных сотрудников. Это позволяет быстрее оформлять транспорт.

Высокий пассажиропоток сохраняется несколько дней. 15 и 16 августа через пункт пропуска проезжали более 19 тыс. человек в сутки.

ФТС рекомендовала учитывать дорожную обстановку при планировании поездок в Грузию и обратно. В ведомстве также призвали соблюдать правила дорожного движения и предупредили о возможном увеличении времени в пути.

#Грузия #федеральная таможенная служба
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