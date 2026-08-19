В России доля семян сельхозкультур отечественной селекции достигла 69%

В России за прошлый год доля семян сельскохозяйственных культур отечественной селекции достигла 69,3%. Об этом сообщила министр сельского хозяйства РФ Оксана Лут на пленарном заседании Всероссийского форума селекционеров и семеноводов «Русское поле» в Казани.

«С момента, как мы активно занялись семеноводством, а занялись мы этим с 2022 года, после того, как часть недружественных компаний от нас ушла, мы решили, что у нас должен быть суверенитет по семенам. Это правильно, это важно для достижения цели. За эти годы уже произошли серьезные изменения», – сказала глава Минсельхоза.

Она напомнила, что согласно Доктрине обеспечения продовольственной безопасности, уровень самообеспеченности семенами сельхозкультур отечественной селекции в России к 2030 году должен составить 75%. «Хорошо движемся по подсолнечнику и рапсу», – заметила министр.

За прошлый год доля семян подсолнечника отечественной селекции составила 58,8%, а в 2022 году было 23%, рапса – 67,8% и 30,6% соответственно.

Лут подчеркнула, что сейчас в России проводится работа по проблемным культурам для импортозамещения. Речь идет о яровой пшенице, доля семян отечественной селекции которой в прошлом году составила 65,2%. С 2022 года произошло снижение на 9,1%.

«Одна из основных проблем – яровые зерновые: пшеница и ячмень. По ним у нас идет провал уже длительный период времени. Яровая пшеница, яровой ячмень – две наши основные культуры. Понятно, что озимая пшеница – наша королева, главная культура. Но яровой сев пшеницы, ячменя больше, чем озимой. Поэтому нужно двигаться по повышению эффективности наших сортов по зерновым яровым», – заявила министр.

Она добавила, что по семенам картофеля за последние четыре года сделан хороший «скачок». Так, в прошлом году доля семян картофеля отечественной селекции составила 12,3%, тогда как в 2022-м было 6,7%.