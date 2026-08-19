Эксперт Хайцеэр объяснил, как рост цен на моторные масло повлияет на качество

Производители автомобильных масел вряд ли будут снижать качество продукции на фоне роста цен и возможного дефицита, заявил вице-президент Союза автомобилистов Ян Хайцеэр.

«Каждый производитель масла заинтересован в том, чтобы сохранить положительную репутацию. Потому что, если пойдут серьезные нарекания на качество сырья, у владельцев машин возникнут проблемы с двигателем, а отзывы будут отрицательные. В этом случае репутация масла, которое заливалось в этот автомобиль, будет серьезно страдать», – сказал эксперт в беседе с «Абзацем».

Он не исключает, что компании могут попытаться сократить расходы, но надеется, что до снижения качества не дойдет.

Хайцеэр также предупредил, что рост цен на масла увеличит расходы автомобилистов на обслуживание машин. По его словам, отказ от регулярного технического обслуживания ради экономии может привести к поломкам и дополнительным затратам.

Еще одним риском эксперт назвал покупку поддельных масел. Внешне отличить контрафактную продукцию от оригинальной сложно, поэтому, чтобы снизить риск покупки подделки, Хайцеэр рекомендовал приобретать масла у проверенных продавцов. Он посоветовал с осторожностью относиться к покупке продукции на маркетплейсах и рынках, а также в сервисах, которые специализируются только на замене масла.

Ранее сообщалось о перебоях с поставками некоторых автомобильных масел в России. Особенно проблема затронула импортные премиальные бренды. С начала лета цены на отдельные позиции выросли до 40%, а сроки поставок увеличились с двух дней до двух недель. Некоторые популярные марки полностью исчезли с прилавков.