Татарстан лидирует в ПФО по доле жилья бизнес- и премиум-класса

Республика Татарстан заняла первое место среди регионов Приволжского федерального округа (ПФО) по совокупной доле новостроек бизнес- и премиум-класса. Согласно августовскому исследованию аналитиков сервиса «Домклик», суммарно на эти два сегмента приходится 20% рынка жилья в республике.

При этом структура предложения в Татарстане демонстрирует один из самых низких показателей эконом-класса в стране — всего 11,7% (против 16,2% в среднем по России). В то же время девелоперы региона делают ставку на высокобюджетные форматы: доля жилья бизнес-класса составляет 17,8% (превышает среднероссийский показатель в 14,6%); премиум-класса — 2,2% (абсолютный рекорд в Поволжье). Больше всего в республике строят жилье комфорт-класса – его доля достигает 68,3%.

В сравнении с крупнейшими соседями по округу Татарстан демонстрирует заметный отрыв по уровню премиализации рынка. В Самарской области общая доля бизнес- и премиум-сегментов составляет 16,7%, в Нижегородской области — 15,5%, а в Башкортостане — 13,6%. При этом в Нижегородской области и Башкортостане на эконом-сегмент все еще приходится более трети всего рынка (33,5% и 32,8% соответственно).

Ранее сообщалось, что средняя стоимость квартиры в новостройке составила 15,5 млн рублей.