В бюджет Татарстана поступило 27,3 млрд рублей акцизов за семь месяцев

В консолидированный бюджет Татарстана за январь–июль 2026 года поступило 27,3 млрд рублей акцизов. Это составляет 49,7% от запланированного объема поступлений, сообщает пресс-служба Министерства финансов РТ.

Больше всего средств принесли акцизы на нефтепродукты – 12,2 млрд рублей. Эти поступления имеют целевое назначение и направляются на финансирование дорожной деятельности.

Еще 9,9 млрд рублей поступило от акцизов на пиво. Акцизы на алкоголь принесли бюджету республики 2,1 млрд рублей.

Поступления акцизов в счет компенсации потерь по движимому имуществу и средним дистиллятам составили 3 млрд рублей.

Еще 100 млн рублей бюджет Татарстана получил от акцизов на газ, приобретаемый для производства аммиака.

Таким образом, за первые семь месяцев 2026 года республика получила почти половину запланированного на год объема акцизных поступлений.