В Казани наказали парня, угрожавшего убийством своей сожительнице

В Казани наказали парня, который угрожал убить свою сожительницу во время ссоры.

Как сообщили в прокуратуре РТ, 19 апреля в одном из жилых домов на улице Родины между 28-летним парнем и его сожительницей случилась ссора. Во время конфликта он схватил ее за руки, проволочил по квартире и не менее 10 раз ударил ладонью по голове. При этом, он не позволял сожительнице покинуть квартиру и высказывал угрозы в ее адрес.

Слова девушка восприняла всерьез и обратилась к правоохранителям. Было возбуждено уголовное дело об угрозе убийством. Суд признал парня виновным и назначил ему 140 часов обязательных работ. Свою вину осужденный также признал.