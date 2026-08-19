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Происшествия 19 августа 2026 15:34

В Казани наказали парня, угрожавшего убийством своей сожительнице

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В Казани наказали парня, который угрожал убить свою сожительницу во время ссоры.

Как сообщили в прокуратуре РТ, 19 апреля в одном из жилых домов на улице Родины между 28-летним парнем и его сожительницей случилась ссора. Во время конфликта он схватил ее за руки, проволочил по квартире и не менее 10 раз ударил ладонью по голове. При этом, он не позволял сожительнице покинуть квартиру и высказывал угрозы в ее адрес.

Слова девушка восприняла всерьез и обратилась к правоохранителям. Было возбуждено уголовное дело об угрозе убийством. Суд признал парня виновным и назначил ему 140 часов обязательных работ. Свою вину осужденный также признал.

#Прокуратура РТ #угроза убийством
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