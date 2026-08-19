Более 80% татарстанцев хотя бы раз бывали на набережной Кабана
Более 80% жителей Татарстана хотя бы раз бывали на набережной озера Кабан. Такие данные привела директор Института развития городов РТ Наиля Нагуманова на брифинге в Кабмине республики.
Посещаемость набережной оценили с помощью опроса, в котором приняли участие около тысячи человек.
«Если смотреть на тот опрос, который был проведен по набережной озера Кабан, было опрошено тысяча человек. И речь не только о казанцах – это значит, что более 80% жителей республики когда-то хоть раз там бывали», – рассказала Нагуманова.
Опрос проводился в рамках большого исследования общественных пространств Татарстана. Специалисты в течение двух лет изучали, как жители пользуются парками, набережными и площадями после благоустройства.
Всего исследование охватило 11 общественных пространств в 11 муниципалитетах республики. По словам Нагумановой, в нем собрали и другие данные о посещаемости и восприятии этих мест жителями.
«Остальные цифры тоже достаточно любопытные. Мы их опубликуем после того, как начнем публичную работу», – добавила она.