Более 80% татарстанцев хотя бы раз бывали на набережной Кабана

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Более 80% жителей Татарстана хотя бы раз бывали на набережной озера Кабан. Такие данные привела директор Института развития городов РТ Наиля Нагуманова на брифинге в Кабмине республики.

Посещаемость набережной оценили с помощью опроса, в котором приняли участие около тысячи человек.

«Если смотреть на тот опрос, который был проведен по набережной озера Кабан, было опрошено тысяча человек. И речь не только о казанцах – это значит, что более 80% жителей республики когда-то хоть раз там бывали», – рассказала Нагуманова.

Опрос проводился в рамках большого исследования общественных пространств Татарстана. Специалисты в течение двух лет изучали, как жители пользуются парками, набережными и площадями после благоустройства.

Всего исследование охватило 11 общественных пространств в 11 муниципалитетах республики. По словам Нагумановой, в нем собрали и другие данные о посещаемости и восприятии этих мест жителями.

«Остальные цифры тоже достаточно любопытные. Мы их опубликуем после того, как начнем публичную работу», – добавила она.