«Рубин» и «Спартак» объявили составы на кубковое противостояние в Казани

Фото: rubin-kazan.ru

Казанский «Рубин» и московский «Спартак» объявили стартовые состав на матч второго тура Кубка России, который сегодня пройдет на «Ак Барс Арене».

Стартовые одиннадцать команд выглядят так:

«Рубин»: Нигматуллин, Рожков, Урозов, Арройо, Вуячич, Самошников, Тесленко, Начо, Ходжа, Иву, Сиве.

«Спартак»: Помазун, Денисов, Ву, Джику, Парада, Пруцев, Умяров, Зобнин, Дмитриев, Саусь, Сорокин.

Напомним, что старт турнира для соперников сложился диаметрально противоположно: красно-белые разгромили «Оренбург» (5:1), а «Рубин» потерпел сокрушительное поражение от «Родины» (0:5).

«Спартак» является победителем прошлого розыгрыша Кубка, одолев в суперфинале «Краснодар» в серии пенальти. А рекорд по числу завоеванных Кубков России (по 9) принадлежит ЦСКА и «Локомотиву».