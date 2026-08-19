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Общество 19 августа 2026 14:32

Руководители СМИ Татарстана встретились с представителями Шанхайской медиагруппы

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Руководители СМИ Татарстана встретились с представителями Шанхайской медиагруппы
Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

В здании «Татмедиа» прошла встреча руководителей ведущих татарстанских СМИ с представителями Шанхайской медиагруппы. Ключевыми темами стали использование искусственного интеллекта в медиа и сохранение печатной прессы.

«За время этого разговора мы поняли, как много у нас общего, а также тому, чему мы можем друг у друга поучиться», – отметил руководитель РА «Татмедиа» Айдар Салимгараев.

Большая часть беседы была посвящена искусственному интеллекту. Шанхайская медиагруппа уже разработала свой собственный ИИ-агент, адаптированный под нужны конкретного СМИ. Такой опыт был очень интересен медиаруководителям Татарстана.

«Лучше воспользоваться опытом друзей, чем набивать шишки», – улыбнулся генеральный директор ТНВ Ильшат Аминов.

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

Он подчеркнул, что для каждого СМИ в создании такого агента необходим индивидуальный подход. Интересны методики и принципы, по которым его создавали в Китае.

Гости из Шанхая также нашли множество точек соприкосновения медиасфер Татарстана и Китая.

«Мы нашли много точек соприкосновения и общих ценностей. Мы можем многому научиться у вас, особенно что касается организации мероприятий в связке с медиа», – добавила вице-президент Шанхайской медиагруппы Люй Сяохуэй.

От искусственного интеллекта спикеры перешли к трансформации традиционных медиа и снижению роли печатной прессы. Люй Сяохуэй подчеркнула, что все газеты в Шанхае убыточны, однако они остаются важным путем донесения государственной повестки до населения.

Гости из Китая рассказали о пути, которые проделывали печатные СМИ для перехода в новые форматы. Сотрудники проходили обучение по работе с ИИ, а также регулярно работали с новыми технологиями.

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#Шанхай #сми татарстана #Айдар Салимгараев #Ильшат Аминов #татарстан и китай
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