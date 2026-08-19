Жителей РТ приглашают на вебинар «MAX в здравоохранении: от пилота к практике»

20 августа состоится вебинар «MAX в здравоохранении: от пилота к практике». Мероприятие приурочено к Международному форуму Kazan Digital Week, который пройдет 29-31 октября в МВЦ «Казань Экспо».

Как сообщают организаторы, в центре внимания вебинара – реальный опыт использования MAX в здравоохранении: от записи к врачу и дистанционного закрытия больничного листа до внедрения платформы в работу медицинской организации.

В программе вебинара:

1. «MAX в здравоохранении России»

Спикер – Ваньков Вадим Валерьевич, заместитель Министра здравоохранения Российской Федерации.

2. «Опыт Республики Татарстан: от записи к врачу до дистанционного закрытия больничного листа»

Спикер – Ефремов Андрей Анатольевич, заместитель министра здравоохранения Республики Татарстан.

3. Опыт Югры в внедрении и развитие сервисов Макс

Спикер – Тей Дмитрий Олегович, Заместитель директора по вопросам информатизации и развития БУ Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Медицинский информационно-аналитический центр»

4. «Внедрение MAX в медицинской организации: практический опыт»

Спикер – Делян Артур Маркосович, главный врач ГАУЗ «Городская клиническая больница № 7 имени М. Н. Садыкова» города Казани.

Вебинар начнется в 10.00, к нему можно присоединиться по ссылке.