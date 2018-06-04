На трассе в Татарстане опрокинулся груженый нефтью «КАМАЗ»

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(Казань, 4 июня, «Татар-информ»). «КАМАЗ», груженый 20 тоннами нефти, опрокинулся в результате аварии на трассе Набережные Челны — Водозабор, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МВД по республике.
Виновницей ДТП стала 29-летняя жительница Набережных Челнов. Будучи за рулем Ford Focus, на перекрестке неравнозначных дорог она не уступила «КАМАЗу» дорогу, и автомобили столкнулись.
«В результате ДТП водитель грузовика совершил опрокидывание в кювет встречного направления. На момент аварии в цистерне „КАМАЗ“ находилось около 20 тонн нефти. Площадь розлива нефтепродуктов из поврежденной цистерны составила порядка 20 кв. м», — сказали в пресс-службе.
Отмечается, что пострадал водитель «КАМАЗа». Пассажиров легкового автомобиля осмотрели врачи, после чего они были отпущены домой.
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