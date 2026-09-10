Желая купить автомобиль, казанец отдал мошенникам 1,3 млн рублей

35-летний житель Казани стал жертвой мошенников, лишившись 1,3 млн рублей. Об этом сообщает МВД по РТ.

По данным правоохранителей, мужчина увидел объявление о продаже автомобиля «Хендай» на популярной онлайн-площадке. Продавец прислал фото и характеристики машины и продолжил общение с клиентом в мессенджере. Ничего не заподозрив, казанец перевел злоумышленнику 1,3 млн двумя траншами. После этого продавец перестал выходить на связь.

Заведено дело о мошенничестве в особо крупном размере.