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Происшествия 10 сентября 2026 10:15

Желая купить автомобиль, казанец отдал мошенникам 1,3 млн рублей

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35-летний житель Казани стал жертвой мошенников, лишившись 1,3 млн рублей. Об этом сообщает МВД по РТ.

По данным правоохранителей, мужчина увидел объявление о продаже автомобиля «Хендай» на популярной онлайн-площадке. Продавец прислал фото и характеристики машины и продолжил общение с клиентом в мессенджере. Ничего не заподозрив, казанец перевел злоумышленнику 1,3 млн двумя траншами. После этого продавец перестал выходить на связь.

Заведено дело о мошенничестве в особо крупном размере.

#мошенничество в особо крупном размере #мошенники #МВД по РТ
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