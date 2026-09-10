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Общество 10 сентября 2026 15:19

В Казани ограничат движение из-за матча футбольных сборных России и Ирана

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В Казани ограничат движение из-за матча футбольных сборных России и Ирана
Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

В столице Татарстана планируют при необходимости ограничить движение и парковку транспортных средств во время подготовки и проведения матча футбольных сборных России и Ирана на стадионе «Ак Барс Арена», который состоится 29 сентября.

Проект постановления исполкома Казани пока проходит антикоррупционную экспертизу. Предполагается, что ограничения будут действовать с 10 до 20 часов 29-го числа.

Речь идет о следующих участках:

– улица Чистопольская от улицы Абдуллы Бичурина до проспекта Хусаина Ямашева при движении от улицы Бичурина (за исключением съезда на проспект Фатиха Амирхана в направлении улицы Сибгата Хакима);
– улица Сибгата Хакима от проспекта Фатиха Амирхана до улицы Чистопольская (в обоих направлениях);
– проспект Хусаина Ямашева от улицы Адоратского до Сибирского тракта (в обоих направлениях);
– улица Академика Арбузова от улицы Журналистов до проспекта Хусаина Ямашева при движении от улицы Журналистов;
– улица Чистопольская от проспекта Хусаина Ямашева до улицы Адоратского при движении от проспекта Ямашева;
– дублер улицы Гаврилова на участке от улицы Маршала Чуйкова до улицы Чистопольская;
– объездная дорога вокруг стадиона «Ак Барс Арена».

Ответственным за установку технических средств организации дорожного движения и противотаранной техники станет организатор проведения матча.

Запрет на движение и парковку затронет в том числе и средства индивидуальной мобильности (электросамокаты), а также велосипеды.

#ограничение движения #ак барс арена
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