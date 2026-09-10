В Татарстане 26 сентября пройдет «Кросс Татарстана – 2026» и «Кросс нации»

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ» ​

В Татарстане 26 сентября состоятся республиканские массовые соревнования «Кросс Татарстана – 2026» и Всероссийский день бега «Кросс нации». Мероприятия приурочены к Году единства народов России. Соответствующее распоряжение Кабмина РТ опубликовано на официальном сайте правовой информации РТ.

В забегах смогут принять участие жители всех возрастов. В муниципалитетах организуют централизованный массовый старт и культурно-развлекательную программу. К соревнованиям планируется привлечь школьников, студентов, сотрудников предприятий и организаций республики.

Главам муниципальных образований рекомендовано провести оба мероприятия с централизованным массовым стартом и культурно-развлекательной программой.