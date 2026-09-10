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Общество 10 сентября 2026 14:20

Муфтия Татарстана наградили медалью ВДВ

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Муфтия Татарстана наградили медалью ВДВ
Фото: пресс-служба ДУМ РТ

Муфтия Татарстана Камиля Самигуллина наградили медалью Воздушно-десантных войск «За содействие в СВО». Награду председателю ДУМ РТ вручили в ходе совещания, посвященного вопросам поддержки участников спецоперации.

«В ходе встречи, по поручению командования своей воинской части, Гали Сибагатов вручил Муфтию Камилю хазрату медаль ВДВ "За содействие в СВО" – за образцовое выполнение гражданского долга, проявленные патриотизм, самоотверженность и бескорыстие, а также за вклад в организацию и личное участие в оказании помощи фронту», – сообщили в пресс-службе ДУМ РТ.

Самигуллин поручил оказывать всестороннюю поддержку в подготовке очередного гуманитарного груза от имени Духовного управления мусульман РФ.

#Камиль Самигуллин #ДУМ РТ #муфтий татарстана #вдв
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