Муфтия Татарстана наградили медалью ВДВ

Фото: пресс-служба ДУМ РТ

Муфтия Татарстана Камиля Самигуллина наградили медалью Воздушно-десантных войск «За содействие в СВО». Награду председателю ДУМ РТ вручили в ходе совещания, посвященного вопросам поддержки участников спецоперации.

«В ходе встречи, по поручению командования своей воинской части, Гали Сибагатов вручил Муфтию Камилю хазрату медаль ВДВ "За содействие в СВО" – за образцовое выполнение гражданского долга, проявленные патриотизм, самоотверженность и бескорыстие, а также за вклад в организацию и личное участие в оказании помощи фронту», – сообщили в пресс-службе ДУМ РТ.

Самигуллин поручил оказывать всестороннюю поддержку в подготовке очередного гуманитарного груза от имени Духовного управления мусульман РФ.