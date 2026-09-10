«Ъ»: Доля продавцов WB, торгующих со складов, выросла почти вдвое

За два месяца у Wildberries доля селлеров, продающих товары по схеме FBS (отгрузка с собственных складов), увеличилась на 42,3 процентного пункта, с 55,1% до 97,4%, а у Ozon – на 9,8 п. п. – с 63,3% до 73,1%. Об этом пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на информацию банка «Точка» на конец августа, основанную на базе данных Mpstats.

В свою очередь доля продавцов, использующих модель FBO (отгрузка со склада маркетплейса), у Wildberries сократилась с 94,9% до 62,8%, а у Ozon – с 91,5% до 66,6%.

В Wildberries изданию заявили, что фиксируют рост интереса продавцов к отгрузке с собственных складов, но не готовы говорить о массовом переходе. В Ozon не ответили оперативно на вопросы газеты, а в «Яндекс Маркете» сообщили о спросе на комбинирование разных моделей продаж.

Издание констатирует, что переориентация селлеров на модель FBS произошла из-за начавшихся 18 июля атак украинских беспилотников на логистическую инфраструктуру маркетплейсов. Эти удары привели к ощутимым потерям как для самих платформ, так и для лишившихся товаров продавцов.

Основатель сервиса Market Papa Василий Бумагин пояснил, что на данный момент у Wildberries почти не осталось работающих логистических центров, а у складов Ozon существует риск повторных атак. По его оценке, причина действий селлеров заключается скорее в опасениях за сохранность товаров, чем в осознанном выборе.

При этом прежде ситуация была обратной: площадки алгоритмами ранжирования ориентировали продавцов на FBO, да и сейчас средняя комиссия на универсальных маркетплейсах для применяющих FBS оставется более высокой. Сейчас переход на торговлю со своего склада означает дополнительные 20–100 рублей на каждую единицу товара и транспортные расходы, уточнил Бумагин.

В свою очередь глава Ассоциации представителей электронной торговли Алексей Москаленко заметил, что при использовании складов маркетплейсов товары потребителям удается доставлять в среднем на два дня быстрее, чем при отгрузке со складов самих продавцов.

Кроме того, генеральный директор компании «МойСклад» Аскар Рахимбердиев указал на то, что мелкие поставки, неизбежные при использовании FBS, увеличивают расходы, особенно из-за ухудшения ситуации с топливом. Вместе с тем, по данным СДЭК, продавцы стремятся распределять свои товарные остатки между несколькими складскими точками.

Василий Бумагин допустил, что массовый возврат селлеров к торговле со складов маркетплейсов возможен, но лишь после того, как площадки сумеют децентрализовать систему логистики, применив схему, включающую множество мелких распределительных центров.

В начале сентября Ozon призвал селлеров временно размещать товары на складах в Казахстане.