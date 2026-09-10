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Общество 10 сентября 2026 11:57

РЖД напомнила татарстанцам о правилах безопасности на железной дороге

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За восемь месяцев 2026 года в Татарстане зафиксировано 15 случаев непроизводственного травматизма на объектах железнодорожной инфраструктуры, в 10 из них люди погибли, сообщили в пресс-службе РЖД.

Железнодорожные пути остаются зоной повышенной опасности. Переходить их можно только в оборудованных местах, убедившись в отсутствии приближающегося поезда или на разрешающий сигнал переездной сигнализации. Для перехода следует пользоваться пешеходными переходами, мостами и тоннелями. При переходе по пешеходному переходу необходимо снимать наушники и капюшон, так как они могут помешать заметить приближающийся поезд.

Ведомство напоминает, что для сохранения жизни никогда и ни при каких обстоятельствах нельзя:

  • подлезать под пассажирские платформы и подвижной состав;
  • прыгать с пассажирской платформы на пути;
  • проходить по железнодорожному переезду при запрещающем сигнале светофора переездной сигнализации независимо от положения и наличия шлагбаума;
  • находиться на объектах железнодорожного транспорта в состоянии алкогольного опьянения;
  • подниматься на опоры и специальные конструкции контактной сети, воздушных линий и искусственных сооружений;
  • приближаться к краю платформы – необходимо стоять за ограничительной линией. Особенно опасно приближаться к краю платформы на линиях со скоростным движением – из-за силы воздушного потока, создаваемого проходящим мимо поездом, можно потерять равновесие и подвергнуть себя опасности.

РЖД призывает быть внимательными на объектах железнодорожного транспорта, беречь свою жизнь и предупреждать об опасности окружающих, особенно детей.

#Ржд #Татарстан #меры безопасности
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