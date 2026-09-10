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Общество 10 сентября 2026 14:20

Татарстан недополучил более 3 млрд рублей на соцпакеты из-за отказников

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Республика Татарстан недополучила более трех миллиардов рублей на реализацию программы соцпакета для льготников. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» сообщила заместитель министра здравоохранения РТ Фарида Яркаева.

«В 2026 году Татарстан получил из федерального бюджета 2,807 млрд рублей на реализацию этой программы. При этом если бы отказников не было, республика получила бы более 6 млрд рублей», – рассказала она.

Речь идет об отказе льготных категорий населения от набора социальных услуг, в числе которых и получение лекарственных препаратов.

#минздрав татарстана #социальные льготы
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