Ришат Тухватуллин рассказал о том, как попал в ДТП

Второму сыну певца Ришата Тухватуллина Райану исполнился один месяц, и семья постепенно начала выезжать из дома вместе с малышом. Об этом Ришат рассказал на своей странице в социальных сетях.

«Положимся на Бога и выезжаем. Больше всего не люблю ехать в дороге. Выезжаем медленно, не спеша», – поделился молодой отец.

После одной дорожно-транспортной аварии он говорит, что стал особенно осторожным.

«Я не пессимист, но всегда стараюсь быть осторожным. Я однажды попал в аварию, и после этого мой взгляд изменился. На дорогах нужно всегда быть осторожным и внимательным. Поэтому пусть будет суждено ездить по дорогам невредимыми», – пожелал он.