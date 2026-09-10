news_header_top
Руc Тат
16+
news_top
Общество 10 сентября 2026 12:58

Ришат Тухватуллин рассказал о том, как попал в ДТП

Читайте нас в

Второму сыну певца Ришата Тухватуллина Райану исполнился один месяц, и семья постепенно начала выезжать из дома вместе с малышом. Об этом Ришат рассказал на своей странице в социальных сетях.

«Положимся на Бога и выезжаем. Больше всего не люблю ехать в дороге. Выезжаем медленно, не спеша», – поделился молодой отец.

После одной дорожно-транспортной аварии он говорит, что стал особенно осторожным.

«Я не пессимист, но всегда стараюсь быть осторожным. Я однажды попал в аварию, и после этого мой взгляд изменился. На дорогах нужно всегда быть осторожным и внимательным. Поэтому пусть будет суждено ездить по дорогам невредимыми», – пожелал он.

#ришат тухватуллин
news_right_1
news_right_2
news_bot
Самое читаемое

В Татарстане ожидают роста реальных зарплат на 2,4% в 2027 году

9 сентября 2026
Доходы бюджета Татарстана в 2027 году прогнозируют на уровне 619 млрд рублей

Доходы бюджета Татарстана в 2027 году прогнозируют на уровне 619 млрд рублей

9 сентября 2026
Новости партнеров