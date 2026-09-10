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Общество 10 сентября 2026 13:34

Замруководителя РА «Татмедиа» поделилась лайфхаком, как не попасться на фейк

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Для того, чтобы распознать фейк, важно вчитываться в информацию и проверять в официальных источниках. Об этом на форуме избирателей «Мой голос» в Казани заявила заместитель руководителя РА «Татмедиа» Диана Василова.

«Согласно последним исследованиям, человек тратит на пересылку сообщения от восьми до 12 секунд. За это время люди даже не всегда успевают дочитать информацию. Здесь важно уделить время и проанализировать информацию, а также проверить ее в официальном источнике», – сказала она.

При этом фейки всегда распространяются очень быстро и стараются воздействовать на эмоции, что провоцирует человека поделиться этой информацией. Зачастую фейки апеллируют к несуществующим фактам или документам, которые можно легко перепроверить, поэтому роль официальных источников информации особенно важна, добавила Василова.

#фейки #ра татмедиа
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