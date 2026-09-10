Жителя РТ, не лечившего туберкулез, госпитализировали по решению суда

Жителя РТ, не лечившего туберкулез, принудительно госпитализировали судебные приставы.

Как рассказали в УФССП по РТ, 48-летний житель Нижнекамска болел открытой формой туберкулеза, однако отказывался от лечения и госпитализации в противотуберкулезный диспансер. Чтобы устранить угрозу для окружающих, суд постановил отправить его на принудительное лечение.

Мужчина скрывался, однако приставы разыскали его и, используя всю необходимую защиту, вместе с медработниками доставили больного в Нижнекамский противотуберкулезный диспансер.

«Принудительная госпитализация может быть необходимой мерой, когда отказ от лечения создает реальную опасность для здоровья других людей», – отмечают судебные приставы.