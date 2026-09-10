Организатора подпольного казино, вымогавшего у клиента 10 млн, осудили в Казани

Четыре года и шесть месяцев колонии строгого режима назначил Вахитовский районный суд Казани мужчине по делу о вымогательстве. Ему также вменили статью об организации подпольного казино, которое он организовал в декабре 2022 года.

Установлено, что в феврале 2023 года мужчина вымогал 10 млн рублей у одного из клиентов, игравшего в покер. Хозяин казино напоил его, мужчина уснул, а спустя время первый заявил клиенту, что тот якобы проиграл столь внушительную сумму, и потребовал ее выплатить. Сперва «проигравший» ответил отказом, но затем под угрозами согласился. Тем не менее денег он владельцу игорного дома не выплатил, но угрозы воспринял реально. В итоге хозяина казино задержали.

Помимо срока за вымогательство, подсудимому был назначен штраф в размере 350 тыс. рублей по статье об организации незаконного казино, однако от наказания его освободили в связи с истечением срока давности, сообщает пресс-служба Вахитовского районного суда.