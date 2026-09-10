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Происшествия 10 сентября 2026 12:08

В Казани у объехавшего пробку по встречке водителя забрали авто

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В Казани у объехавшего пробку по встречке водителя забрали авто

В Казани наказали водителя «Лады Приоры», который объезжал пробку по встречной полосе. Об этом сообщила городская Госавтоинспекция.

Согласно данным правоохранителей, грубое нарушение ПДД имело место утром 8 августа в районе дома № 18 по улице Минской. Проступок автомобилиста попал на видео.

На водителя составили соответствующие административные протоколы. Автомобиль нарушителя увезли на штрафстоянку.

Ранее «Татар-информ» сообщал о наказании водителя KIA, ехавшего по тротуару на улице Центральной. Нарушение ПДД также попало на видео.

#выезд на встречку #госавтоинспекция казани #водитель-нарушитель
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