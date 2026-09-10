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Общество 10 сентября 2026 13:44

Ильмира Нагимова раскрыла, кого считает настоящим другом

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Татарстанская певица Ильмира Нагимова опубликовала видеоролик, на котором артистка пытается выбраться на берег из воды. Здесь ей руку подает певец Фирдус Тямаев, который с недавнего времени выступает в качестве продюсера Нагимовой.

Видеоролик певица сопроводила сообщением о том, кого она считает настоящим другом.

«Слово "друг" — бесценно. Особенно тогда, когда жизнь проходит через тяжёлый период и рядом остаются только те, кто действительно желает тебе добра, счастья и не отворачивается в трудный момент», – написала Нагимова в своем Телеграм-канале.

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