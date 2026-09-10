Ильмира Нагимова раскрыла, кого считает настоящим другом

Татарстанская певица Ильмира Нагимова опубликовала видеоролик, на котором артистка пытается выбраться на берег из воды. Здесь ей руку подает певец Фирдус Тямаев, который с недавнего времени выступает в качестве продюсера Нагимовой.

Видеоролик певица сопроводила сообщением о том, кого она считает настоящим другом.

«Слово "друг" — бесценно. Особенно тогда, когда жизнь проходит через тяжёлый период и рядом остаются только те, кто действительно желает тебе добра, счастья и не отворачивается в трудный момент», – написала Нагимова в своем Телеграм-канале.