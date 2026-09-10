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На главную ТИ-Спорт 10 сентября 2026 12:30

Минниханов открыл три новые ледовые арены

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Минниханов открыл три новые ледовые арены
Фото: пресс-служба Раиса РТ

Раис Татарстана Рустам Минниханов в ходе рабочей поездки в Тукаевский район республики отрыл три новые ледовые арены. Об этом сообщила руководитель пресс-службы Раиса РТ Лилия Галимова.

В самом Тукаевском районе руководитель региона принял участие в открытии крытого катка с искусственным льдом «Тукай-Арена». Аналогичные спортивные объекты в Аксубаевском и Новошешминском районах были открыты по видеосвязи.

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Каждый из открытых сегодня катков состоит из ледового поля размерами 56 на 26 метров для проведения учебно-тренировочных занятий, сборов и организации спортивных соревнований, и административно-бытового корпуса, где размещены административные, бытовые и вспомогательные помещения.

Рустам Минниханов в ходе своего выступления заявил, что для республики сегодня особенный день, так как открывается сразу семь спортивных объектов.

«До конца 2029 года будет построено еще девять крытых катков. Тогда ледовыми аренами будут обеспечены все наши районы. Нам важно, чтобы каждый татарстанец независимо от возраста имел возможность для занятий физической культурой, вел здоровый образ жизни», – подчеркнул Раис РТ.

Фото: пресс-служба Раиса РТ

При этом руководитель республики напомнил, что в Татарстане хоккей особенно любят. Этим видом спорта занимаются около 32 тыс. жителей региона.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что Рустам Минниханов открыл четыре футбольных манежа в Татарстане.

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#хоккей #Рустам Минниханов
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