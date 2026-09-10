Санкции против России бьют по ремонту «КАМАЗов» в Афганистане

Глава Генерального директората государственных предприятий Афганистана Ахмад Джан Билал на встрече с российским послом в Кабуле Дмитрием Жирновым обратился с просьбой о содействии в создании мастерской по ремонту автомобилей «КамАЗ» на территории Афганистана.

В Российском деловом центре Афганистана назвали несколько причин, которые могут осложнить организацию гарантийно-сервисной мастерской на территории Исламского эмирата.

«Чтобы открыть гарантийно-сервисную мастерскую, нужно сначала наладить официальные продажи грузовиков в Афганистан – ведь гарантия привязана к поставкам. Но в нынешних условиях это маловероятно. Первая проблема – граница с Казахстаном. С 2022 года ПАО „КАМАЗ“ включено в санкционный список Европы и США, причём не только само предприятие, но и ряд дочерних компаний. Поэтому технику дальше не пропустят. Вторая – расчёты: опять же из-за санкций финансовые расчёты, в том числе при экспорте, весьма затруднены. Провести деньги можно только через посредников и цепочку банков, которые приходится постоянно менять. Итог – издержки растут, и схема не работает», – пояснил глава Российского делового центра в Афганистане Рустам Хабибуллин.