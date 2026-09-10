ВТБ раскрыл портрет пользователя кредитной карты

По статистике банка, типичный держатель кредитной карты – человек в возрасте 35-44 лет. Мужчины и женщины пользуются картами в равной степени. При этом молодежь до 24 лет – самая малочисленная аудитория, всего 3% держателей. Чаще всего картой расплачиваются в супермаркетах, кафе и ресторанах, а также за товары для дома, самые же крупные траты совершаются в категориях «путешествия», «электроника» и «здоровье».

При этом все больше клиентов использует их не как способ «перехватить до зарплаты», а как инструмент для повседневных расходов с кешбэком и возможностью перевода покупок в рассрочку.

В топ-10 категорий по числу транзакций после супермаркетов, кафе и ресторанов, а также товаров для дома входят аптеки, АЗС, маркетплейсы, одежда и обувь, здоровье, электроника и турагентства.

По размеру среднего чека картина зеркальная: самые крупные расходы – в категории «турагентства», «электроника» и «здоровье»; самые низкие – в супермаркетах, кафе и ресторанах и аптеках.

Все более востребованным становится рефинансирование кредитных карт: число подобных сделок год к году выросло почти вдвое.