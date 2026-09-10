В Казани проведут капремонт пяти школ

В Казани объявлен аукцион на капитальный ремонт пяти школ и еще трех объектов в Азнакаевском районе. Общая начальная цена контракта – 127,95 млн рублей, заказчик – Главное инвестиционно-строительное управление РТ, сообщается на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок.

В перечень вошли:

МАОУ «Гимназия №19» (пр. Победы, 48) — 28 млн рублей;

МБОУ «Школа №89» (ул. Ак. Лаврентьева, 18а) — 26,57 млн рублей;

МБОУ «Лицей №170» (ул. Фатыха Амирхана, 111) — 8,3 млн рублей;

МАОУ «Гимназия №20 „Гармония“» (ул. Короленко, 24) — 4,32 млн рублей;

МБОУ «Гимназия №14» (2 здания, ул. Луначарского, 9) — 2,34 млн рублей.

Также в рамках аукциона отремонтируют здание общежития Азнакаевского политехнического техникума (ул. М. Султангалиева, 27) с приобретением мебели и благоустройством территории – 27,59 млн рублей; Азнакаевскую детскую школу искусств (ул. Багаутдинова, 10) с приобретением оборудования – 29,74 млн рублей; помещение котельной и замену котлов в АДОДУ «Ласточка» – 1,09 млн рублей.