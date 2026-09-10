В Казани запустили инклюзивный центр «Ярдэм» с бассейном и фонтаном «Лунный сад»

Фото: © Наталья Рыбакова / «Татар-информ»

Технический запуск инклюзивного центра «Ярдэм» состоялся сегодня в Казани с участием мэра города Ильсура Метшина. Центр для незрячих и людей с ограниченными возможностями здоровья, не имеющий аналогов в России, находится на улице Серова и способен принимать около 230 человек в день.

«Это знаменательное событие не только для Казани, но я думаю, для всей нашей страны. Мы впервые открываем такой большой инклюзивный центр для наших реабилитантов», – сказал Ильсур Метшин на церемонии открытия.

Мероприятие началось с торжественного запуска уличного фонтана со скульптурой «Лунный сад» в форме полумесяца. Вокруг него собрались пациенты – взрослые и дети с ОВЗ из Татарстана и других регионов нашей страны. Людей на инвалидных колясках и незрячих сопровождали родственники.

«Огромное спасибо от всех наших детей и родителей. Это супер-центр, он позволит нашим детям быть сильными и нужными», – сказала Ильсуру Метшину мама девочки на инвалидном кресле в первом ряду.

Фото: © Наталья Рыбакова / «Татар-информ»

Оригинальный фонтан из бронзы высотой 3,5 метра установлен на каменном основании напротив входа в здание. Для удобства посетителей рядом установлены скамейки.

«Сегодня техническое новоселье. Завершаем сквер «Ярдэм», фасады и соберемся буквально через неделю, откроем сквер. Работы начались пару лет назад. Мы приехали, была 39-градусная жара, около небольшого фонтана сидели люди», – рассказал собравшимся Ильсур Метшин.

Также внутри здания центра оборудовали бассейн.

Ильсур Метшин осмотрел трехэтажное здание инклюзивного центра, которое занимает площадь 3,8 тыс. кв. метров. Здесь представлен широкий спектр бесплатных услуг инвалидам по зрению и с заболеваниями опорно-двигательного аппарата. Гость побывал в кафе, зале ЛФК, кинозале, кабинетах аппаратного массажа, восстановительной реабилитации и мелкой моторики. Всюду он общался с пациентами, интересовался, откуда они приехали и как проходят занятия.

Ключевым элементом комплекса стал бассейн с четырьмя 25-метровыми дорожками. В нем предусмотрены специальные спуски для колясок в воду, установлено профильное оборудование для занятий с маломобильными посетителями. Параметры чаши позволяют проводить в бассейне соревнования. Во время обхода здания в бассейне плавали несколько человек, в их числе – незрячий Марат Гатауллин из Набережных Челнов. В беседе с Метшиным мужчина отметил, что центр «Ярдэм» стал для него вторым домом, куда всегда хочется возвращаться.

Фото: © Наталья Рыбакова / «Татар-информ»

Комплекс спроектирован с учетом потребностей маломобильных посетителей: от входной группы и парковки до чаши бассейна, раздевалок и душевых. Он создан по инициативе мэра города и построен на средства меценатов.

«На сегодняшний день мы имеем возможность заботиться о тех, кто в этом нуждается больше всего. Это прекрасный реабилитационный центр, самый большой в нашей стране, не имеющий аналогов. Мы даже за рубежом не смогли найти – где подсмотреть, где научиться, эту дорогу прошли вместе с нашими реабилитантами. Они были нашими главными экспертами, они нам подсказывали, что и как лучше сделать. <…> Этот центр открыт для всех», – отметил Метшин в беседе с журналистами.

Центр объединяет современные методики восстановительной медицины и полноценное спортивное пространство. В его составе работают кабинеты массажа, залы лечебной физкультуры, кабинеты для оздоровительных процедур, помещения для дежурных медсестер и тренеров. Все оборудование – российского производства.

В перечне медицинских и реабилитационных возможностей – бальнеотерапия, кинезиотерапия, виртуальная реабилитация. Кинозал с тифлокомментированием позволяет незрячим посетителям понимать происходящее на экране.

Реабилитационный центр возводится в рамках городской программы «Добрая Казань», направленной на создание условий для комфортной жизни людей с ОВЗ. Его строительство началось в 2024 году. Новый объект стал логичным продолжением системной работы по формированию инклюзивной среды в Казани.