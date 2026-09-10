Подросток из Кемерова получил тотальное поражение легких из-за курения вейпа

Подросток из Кемерова был спасен врачами после тотального двустороннего поражения легких из-за курения вейпа. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Минздрав Кемеровской области.

В первый раз 16-летний подросток поступил в больницу с подозрением на пневмонию, был вылечен, однако спустя месяц попал в реанимацию со значительным понижением уровня кислорода в крови.

Изначально пациент отрицал увлечение электронными сигаретами, однако после того, как ему поставили диагноз «вейп-ассоциированное заболевание легких» , рассказал, что уже два года курит электронные сигареты.

В настоящее время подросток идет на поправку.