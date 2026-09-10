В школах Казани с 14 по 20 сентября пройдет «Неделя добра»

В школах Казани с 14 по 20 сентября проведут традиционную осеннюю «Неделю добра». Для школьников подготовили мероприятия, посвященные добровольчеству, гражданской ответственности, экологической культуре и бережному отношению к окружающим, сообщается на официальном портале города.

Программа стартует 14 сентября с «Дня Мира». В школах пройдут события гражданско-патриотической тематики, всероссийские акции и занятия из цикла «Разговоры о важном». Отдельное внимание уделят темам Года единства народов России и Года воинской и трудовой доблести.

15 сентября состоится «День поддержки верных товарищей». Школьникам расскажут о бережном отношении к животным, правилах ухода за питомцами и работе организаций по защите животных. Ребята смогут посетить приюты, подготовить тематические брошюры и плакаты. В этот день также стартует программа «Мы в ответе за тех, кого приручили».

В рамках «Дня солидарности и мира» 16 сентября школьников ждут встречи и интерактивные мероприятия с участием детей с инвалидностью, ребят с ОВЗ и представителей разных культур. В программе – диалоги «равный равному», мини-интервью и «живые библиотеки», которые позволят узнать о традициях, быте и повседневных практиках разных народов без опоры на стереотипы. Также запланированы инклюзивные спортивные и интеллектуальные турниры, тематические кинопросмотры и обсуждения тем уважения, взаимопонимания и культуры общения.

17 сентября пройдет «День доброты в действии». В школах сформируют волонтерские команды для помощи пожилым людям, людям с инвалидностью и тем, кто оказался в сложной жизненной ситуации. Школьники смогут организовать благотворительные концерты и творческие акции, а собранные средства направить на социальные проекты.

18 сентября ученики станут участниками экомероприятия «Список зеленых дел». Их ждут экологические уроки, акции по сбору отходов, конкурсы проектов по сохранению окружающей среды и создание экологических групп.

Завершат «Неделю добра» благотворительные ярмарки и фестивали 19 и 20 сентября. Участники представят изделия ручной работы: авторские украшения, керамику, миниатюрные картины, фотографии, вязаные аксессуары и другие творческие работы. Для ярмарок также можно подготовить полезные продукты, чтобы привлечь внимание к культуре здорового питания. Собранные средства направят на поддержку детских домов, тяжелобольных и нуждающихся детей, а также на другие социальные инициативы, включая помощь животным.