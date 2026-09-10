На участке в 3,6 тыс. кв. м в Челнах построят новую мечеть

В 32-м комплексе Набережных Челнов планируется строительство новой мечети. Речь идет об участке площадью 3,6 тыс. кв. метров рядом с действующей мечетью «Каусар», где рассчитывают возвести большое здание. К реализации проекта могут приступить после завершения строительства соборной мечети «Джамиг», сообщил Chelny-biz.ru имам-мухтасиб города Альфас хазрат Гайфуллин.

По полученной информации, сейчас ведется работа над земельным участком: готов проект приказа Минстроя РТ о предоставлении разрешения на использование территории в зоне многоэтажной жилой застройки под религиозное управление и образование. Вопрос, вероятно, рассмотрят на публичных слушаниях.

Альфас хазрат пояснил, что действующее здание мечети строилось как временное и уже не вмещает всех прихожан. По его словам, новое здание, скорее всего, сохранит название «Каусар», поскольку мечеть зарегистрирована по этому адресу. Однако строительство начнется только после полного завершения возведения соборной мечети «Джамиг».

Мечеть «Каусар» – небольшое здание с одним минаретом – стоит в 32-м комплексе Нового города неподалеку от ЖК «Крылатый» уже почти два десятилетия. Ее построили в 2004–2005 годах по проекту архитектора Маркиза Басырова. Рядом сформировался мини-кластер для прихожан: работает мусульманский детский клуб, где дети знакомятся с традициями, открыт магазин мусульманской одежды и кафе-столовая «Халяль».