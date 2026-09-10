«После СВО я стал совершенно другим человеком»: история ветерана из Кукмора

Андрей Иванов решил пойти на СВО после того, как враг вторгся в Курскую область, – не смог оставаться равнодушным. На передовой у него случился инфаркт, его комиссовали. Из состояния отчаяния его вывела его социальный координатор фонда «Защитники Отечества». Она помогла ему с нуля построить новую успешную жизнь.





Информационное агентство «Татар-информ» и филиал государственного фонда «Защитники Отечества» продолжают серию материалов в рамках проекта о ветеранах СВО «Назад в мирную жизнь». После участия в спецоперации военнослужащие – и контрактники, и кадровые офицеры, и мобилизованные – охвачены заботой государства и общества. Им помогают вернуться в мирную жизнь, устроиться на работу, при желании освоить новую профессию.

«Когда ВСУ вторглись в Курскую область, это стало для нас толчком»

Андрей Иванов из Кукмора кардинально поменял свою жизнь после участия в специальной военной операции. Сейчас ему 41 год, он открыл свое дело, занял первое место на Кубке Раиса среди участников СВО и участвовал в «Абилимпиксе».

«На СВО я решил пойти спонтанно. Мы разговорились с другом и на следующий день пошли подписывать контракт. Тогда ВСУ вошли в Курскую область: для нас это сработало спусковым механизмом, мы понимали, что не можем оставаться в стороне», – вспоминает ветеран.

Андрей не служил в армии, не имел боевого опыта, но, несмотря на это, ушел на фронт. Говорит, что был уверен, что справится со своей задачей.

«Я попал в мотострелковый полк. Меня отправили на Авдеевское направление. Там прошла вся моя служба. Участвовал в обороне и в наступлении. Служба шла гладко, но продлилась всего два месяца. Когда мы с боевыми товарищами пошли на боевое задание, у меня случился инфаркт. Мы зашли в лесополку, а дальше я ничего не помню. Ребята меня оперативно эвакуировали, отправили в госпиталь, а потом комиссовали», – рассказывает Андрей.

«Сейчас заказов так много, что я начал отказывать клиентам, – не всегда успеваю»

Ветеран вернулся домой с инвалидностью. Говорит, что его очень поддержала социальный координатор фонда «Защитники Отечества» Гульзия Хисматуллина.

«До СВО я работал то таксистом, то просто водителем. После возвращения домой была неопределенность, я не знал, чем мне теперь заниматься. Гульзия Сальмановна стала для меня настоящим другом. Мы часто созваниваемся, узнаем, как дела друг у друга. Я никогда не прохожу мимо ее дома – всегда захожу, чтобы пообщаться», – рассказывает ветеран.

Социальный координатор предложила ему составить бизнес-план и подать заявку в Центр занятости населения.

«Как-то в беседе я рассказал Гульзие Сальмановне, что научился сварке и сам построил беседку на своем участке. Она спросила, почему я не работаю сварщиком. А у меня образования не было – я просто купил сварочный аппарат, научился сам. Но она предложила попробовать оформиться самозанятым и сделать сварку моим основным ремеслом. Она помогла мне составить бизнес-план, мне выдали 150 тысяч рублей для развития собственного дела. На эти деньги я купил оборудование. Сейчас заказов так много, что я начал отказывать клиентам, – не всегда успеваю», – отметил ветеран.

Гульзия Хисматуллина вдохновила Андрея на участие в чемпионате профмастерства «Абилимпикс» для участников СВО.

«Конечно, я не занял никакого места, но так много узнал для себя! Я впервые побывал в “Казань Экспо” – мне там очень понравилось. Я раньше никогда не участвовал ни в чем подобном. Побывал среди единомышленников, тех, кто так же, как и я, пошел защищать Родину! В общем, эмоций было очень много. В следующем году подготовлюсь более основательно и снова подам заявку», – рассказал Андрей.

«Нам есть на кого положиться – мне всегда во всем помогают, во всем идут навстречу»

В фонде «Защитники Отечества» Андрею предложили попробовать свои силы в соревнованиях на Кубок Раиса Республики Татарстан.

«Я занял первое место по республике в игре в нарды. Тоже была буря эмоций, эйфория! Первый мой подобный опыт. Это очень воодушевляет. Гульзия Сальмановна показала мне другую жизнь, поставила меня на ноги. Не знаю, что бы я делал без такой мощной поддержки! Нашел бы я себя? Не знаю. Она, как социальный координатор, мне вообще во всех делах помогает – и с оформлением документов, и по части медицины, даже в бытовых делах. И путевки в санаторий предлагает, правда, мне некогда, заказов много», – улыбается он.

Ветеран рассказал, что ему помогли даже с судом после ДТП.

«Благодаря фонду я не тратился на юристов. В меня машина влетала, был суд. Мне помогли оформить все документы, в которых я не особо разбираюсь, – помогли избежать бумажной волокиты», – говорит он.

Недавно Андрею вручили медаль «За заслуги перед районом».

«Тем, кто вернулся с фронта, я желаю не отчаиваться, всегда идти вперед. К счастью, нам есть кому помочь, на кого положиться. Лично мне всегда во всем помогают и во всем идут навстречу», – заверил ветеран.

«Мы познакомились с Андреем в 2024 году. Тогда он еще не знал о фонде “Защитники Отечества”. С того момента было проделано много работы: оформили ему инвалидность, заключили социальный контракт на открытие своего дела, привлекали к участию в разных мероприятиях. Сегодня это совершенно другой человек – уверенный в завтрашнем дне, с горящими глазами. Андрей удивительно общительный, благодарный и жизнерадостный человек, который, несмотря на все пережитое, с теплотой относится к людям. Мы часто видимся, Андрей всегда рад встрече, и я счастлива, что наша работа приносит такие плоды», – рассказала «Татар-информу» социальный координатор Гульзия Хисматуллина.

Фотографии из личного архива Андрея Иванова