Жительница Татарстана после перенесенного в Египте инсульта вернулась домой

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Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова помогла жительнице РТ вернуться из Египта домой.

«Ко мне обратилась дочь россиянки, которая во время отдыха в Египте оказалась в больнице в тяжелом состоянии. После инсульта и операции женщина не могла самостоятельно вернуться домой, а расходы на лечение стали для семьи непосильными», – сообщила Лантратова в своем канале в МАКСе.

После получения обращения федеральный омбудсмен совместно с уполномоченным по правам человека в РТ Сарией Сабурской обратились в Министерство иностранных дел России.

«При содействии Посольства России в Египте удалось сократить счет за медицинские услуги и организовать возвращение женщины после разрешения врачей», – пояснила она. По словам Лантратовой, жительница РТ благополучно прилетела в Россию.