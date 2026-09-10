В Казани с 6 по 8 ноября пройдет выставка халяльной индустрии «UMMA FORUM»

Фото: пресс-служба ДУМ РТ

Международная выставка халяльной индустрии «UMMA FORUM» состоится в Казани с 6 по 8 ноября. Организаторы представили проект муфтию Татарстана Камилю хазрату в ходе встречи, сообщило ДУМ РТ в своем официальном канале в МАКС.

Генеральный директор проекта, предприниматель Амина Шабанова приехала из Москвы и представила программу форума. На выставке будут представлены халяльные товары, мусульманская одежда, финансовые продукты, издательская продукция, товары для здоровья и другие категории. В программе также запланированы лекторий и развлечения для детей.