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Общество 10 сентября 2026 14:42

В Казани с 6 по 8 ноября пройдет выставка халяльной индустрии «UMMA FORUM»

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В Казани с 6 по 8 ноября пройдет выставка халяльной индустрии «UMMA FORUM»
Фото: пресс-служба ДУМ РТ

Международная выставка халяльной индустрии «UMMA FORUM» состоится в Казани с 6 по 8 ноября. Организаторы представили проект муфтию Татарстана Камилю хазрату в ходе встречи, сообщило ДУМ РТ в своем официальном канале в МАКС.

Генеральный директор проекта, предприниматель Амина Шабанова приехала из Москвы и представила программу форума. На выставке будут представлены халяльные товары, мусульманская одежда, финансовые продукты, издательская продукция, товары для здоровья и другие категории. В программе также запланированы лекторий и развлечения для детей.

#ПроХаляль #ДУМ РТ
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