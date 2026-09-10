Samsung обвинил Apple в плагиате после презентации iPhone Duo

Южнокорейская корпорация Samsung с достаточно жесткой иронией отреагировала на презентацию американской компанией Apple первого в ее истории складного смартфона iPhone Duo, намекнув на копирование собственных идей.

«Сообщите, как закончите разогревать наши объедки», – написали SMM-специалисты Samsung в социальной сети X (прежде Twitter).

Возможность использовать iPhone Duo в качестве настольных часов удостоилась отдельного ироничного поста, также содержащего намек на заимствование разработок корейского концерна: «Это не прикроватные часы. Это просто день сурка».

«Было ли это разнообразно? Нет. Было ли это захватывающе? Нет. Случилось ли это? Да», – заключили в Samsung.