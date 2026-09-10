Валиева оспорит отказ ISU в CAS

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Российская фигуристка, уроженка Казани Камила Валиева оспорит решение ISU в CAS. Также его оспорят и Марк Кондратюк, Александра Степанова и Иван Букин – те спортсмены, которым отказали в нейтральном статусе. Об этом сообщил министр спорта РФ и глава ОКР Михаил Дегтярев.

«Федерация фигурного катания на коньках России и наши фигуристы, несправедливо лишенные права выступать на международных соревнованиях под эгидой Международного союза конькобежцев, в ближайшее время подадут к ISU иск в CAS. Нашим атлетам и федерации будет оказана юридическая поддержка, в том числе предоставлены квалифицированные адвокаты», – сказал Дегтярев ТАСС.

Отметим, что в августе ISU присвоил нейтральный статус Валиевой и Кондратюку, но в сентябре отозвал.

Добавим, что с сезона-2026/27 ISU допускает российских фигуристов до международных турниров в нейтральном статусе.