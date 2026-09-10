В Апастовском районе РТ отметили заслуги передовиков труда

Фото: «Апастово-информ»

В Апастовском районе Татарстана прошел Фестиваль труда и доблести, сообщает «Апастово-информ».

Мероприятие организовали в рамках Года воинской и трудовой доблести, объявленного в республике Раисом РТ Рустамом Миннихановым.

В торжестве приняли участие глава Апастовского района Айрат Зиганшин, депутат Госдумы РФ Максим Топилин, зампредседателя правления «Ак Барс» Банка Ильфан Губайдуллин, заместитель министра культуры Татарстана Ленар Хакимзянов, ветераны специальной военной операции и члены их семей, ветераны труда, представители трудовых коллективов и династий, общественные деятели, благотворители и волонтеры.

Обращаясь к участникам фестиваля, Айрат Зиганшин отметил вклад жителей в развитие Апастовского района.

«Благодарю земляков, которые своим ежедневным трудом вносят достойный вклад в развитие района. Хочу особо отметить ребят, которые добросовестно выполняют свой долг в ходе специальной военной операции. Сегодня в нашем районе открываются новые производственные предприятия. Активно работают Апастовский молочный комбинат, „ФосАгро“, птицефабрика. Достоин уважения и ежедневный труд работников сельского хозяйства, которые выращивают хлеб на полях и производят сельскохозяйственную продукцию», – сказал глава муниципалитета.

Отдельные слова благодарности Зиганшин адресовал ветеранам труда. «Желаю всем людям труда здоровья и успехов. Особое, безграничное уважение – ветеранам труда, которые заложили основу развития нашего района. Наши успехи – это наши трудолюбивые люди. Спасибо вам», – подчеркнул он.

Максим Топилин в свою очередь отметил сплоченность и трудолюбие жителей Апастовского района и выразил уважение людям, которые своим трудом вносят вклад в развитие территории.

Главной целью Фестиваля труда и доблести стало чествование жителей, внесших добросовестным трудом вклад в развитие района, Татарстана и страны.

В ходе церемонии представителям различных отраслей, чьи имена внесены на Электронную доску почета Республики Татарстан, вручили свидетельства. Всего на Электронной доске почета Татарстана представлены около 15 тыс. работников, в том числе 69 представителей Апастовского района.

На празднике также чествовали работников и специалистов, занесенных на районную Доску почета.

Торжество продолжилось концертной программой. Перед участниками фестиваля выступили артисты татарстанской эстрады Зарина Хасаншина и Ильназар, работники культуры района и представители трудовых коллективов.

В рамках фестиваля также организовали тематические выставки, посвященные труду, мастерству и достижениям жителей Апастовского района. В экспозициях представили историю и сегодняшний день организаций района, отдельное внимание уделив ветеранам труда.

Фото: «Апастово-информ».