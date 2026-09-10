В Татарстане прошли Ялчыгуловские чтения

Фото предоставлено Аделью Бургановой

Сегодня, 10 сентября, в Заинске прошла 13-я республиканская научно-практическая конференция, посвященная историческому наследию выдающегося татарского религиозного деятеля, богослова, ученого, историка и поэта Таджетдина Ялчыгула (тат. Таҗеддин Ялчыгол, 1768–1838).

Мероприятия этого дня начались с посещения (зиярата) могилы религиозного деятеля на кладбище села Имянлебаш Заинского района РТ и совершения коллективной молитвы, возложения цветов на бульваре Победы и посещения сквера Ялчыгула и его памятной стелы. Выполненная в форме арки стела в образной форме указывает на жизненный путь богослова: в центре размещена раскрытая книга, символизирующая труды просветителя.

Затем гости мероприятия и представители духовенства отправились в Центральную мечеть города Заинска имени Таджетдина Ялчыгула и ознакомились с посвященной просветителю выставкой.

Участие в Ялчыгуловских чтениях приняли исполнительный директор Фонда поддержки развития культуры при Раисе РТ Нурия Хашимова, заместитель муфтия Татарстана Равиль хазрат Зуферов, глава Заинского района РТ Разиф Каримов, заместитель руководителя Исполкома Всемирного конгресса татар, начальник комитета по работе с отделениями по РТ Ирек Шарипов, специалисты в области татарского языка и литературы, учителя, представители татарской интеллигенции и делегации из других районов.

Научно-практическая конференция традиционно началась с чтения аятов Корана и совершения коллективного дуа. На большое значение Ялчыгуловских чтений указал заместитель муфтия РТ по работе с мухтасибатами Равиль хазрат Зуферов.

«Такие конференции, которые проходят у нас в Татарстане, в районах республики, где говорят о наших ученых, о хазратах, о достойных сыновьях и дочерях нашего народа, альхамдулиллях, имеют огромное значение. Таджетдин Ялчыгол хазрат оставил неизгладимый след – свет мудрости и знаний. И мы делимся этим светом. Огромное спасибо организаторам, ученым и гостям. Хочется, чтобы такие мероприятия продолжались и впредь», – сказал он.

Глава Заинского района Разиф Каримов рассказал о том, как местные жители гордятся своим земляком и продолжаются работы по изучению его наследия.

«Мы проводим научно-практическую конференцию, посвященную жизнедеятельности Таджетдина Ялчыгола. Я считаю, что это очень значимое для нас, заинцев, мероприятие. Мы гордимся тем, что у нас жил такой человек и что Таджетдин Ялчыгол похоронен именно здесь», – заявил руководитель муниципалитета.

«Ученые [Казанского] федерального университета продолжают работу по изучению его жизнедеятельности и наследия. В его честь у нас названы сквер, центральная мечеть и прилегающая к ней улица. Масштаб этой работы охватывает уже фактически полрайона: это и несколько сельских поселений, и сам город. Каждый год мы обновляем повестку дня и меняем пункты программы, которые посещаем вместе с гостями», – добавил он.

«Во главе всей этой работы стоит руководитель Администрации Раиса Республики Татарстан Асгат Ахметович Сафаров. Все вопросы мы согласовываем с ним и вместе с учеными организуем эту работу. Проведение этой конференции для нас – честь и гордость», – заключил Каримов.

Заместитель руководителя Исполкома Всемирного конгресса татар, начальник комитета по работе с отделениями по РТ Ирек Шарипов в свою очередь заметил, что возможность прикоснуться к трудам Ялчыгола – большая ценность для всего татарского народа.

«Для каждой цивилизации, для каждой нации важно иметь преемственность – чтобы то, что столетиями нарабатывал народ, его мудрость, передавалось следующим поколениям. Один из самых ярких представителей татарского народа, просветитель – это Таджетдин Ялчыгол. И сегодня неслучайно здесь собрались представители многих татарских организаций и духовенства. Прикоснуться к тем знаниям, которые смог накопить и приумножить Таджетдин Ялчыгол, – это ценность для всего татарского народа и для России», – сказал он.

«Когда мы сегодня говорим о традиционных ценностях нашей многонациональной страны, нужно иметь в виду, что эти ценности создавали и приумножали великие личности, к которым относится и Таджетдин Ялчыгол», – выразил уверенность Шарипов.

Своими мыслями и наблюдениями о деятельности богослова на заседании поделился и доктор филологических наук, профессор Казанского федерального университета Хатип Миннегулов, который посвятил личности и творчеству Таджетдина Ялчыгула свыше десяти научных статей и докладов.

За свою жизнь выдающийся татарский ученый-энциклопедист обучался наукам в Астрахани, Дагестане и Турции, переписал и составил множество книг. Всего он создал более 15 трудов по богословию, истории, праву, медицине и астрономии. Такие труды Ялчыгула, как «Рисаләи Газизә», «Тәварихы Болгария» и «Сидрәтел-мөнтәһа», использовались в качестве учебных пособий в татарских медресе.

О применении творческого наследия Таджетдина Ялчыгула в современном учебно-воспитательном процессе в своем докладе поведал доктор педагогических наук, профессор кафедры педагогики имени З.Т. Шарафутдинова Набережночелнинского государственного педагогического университета Рафис Шаймарданов.

С докладами на конференции также выступили поэт, член Союза писателей Республики Татарстан Рухия Ахунджанова и учитель татарского языка 77-й гимназии Набережных Челнов Рамзия Зиганшина.

Первые чтения, посвященные известному татарскому ученому, педагогу, врачевателю, историку Таджетдину Ялчыгулу. прошли в Заинске 10 сентября 2013 года. В этом году исполняется 258 лет со дня его рождения.

Материал подготовлен при участии Адели Бургановой.

Фото предоставлены Аделью Бургановой.