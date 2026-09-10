Рекультивацию иловых полей Казани планируют завершить к концу 2027 года

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Работы по рекультивации иловых полей биологических очистных сооружений Казани планируется завершить к 1 декабря следующего, 2027 года. Соответствующий госконтракт на 800 млн рублей заключили ГБУ «Главстрой Республики Татарстан» и ООО «Ядран-Строй», сообщается на сайте госзакупок.

Иловые поля площадью 100 гектаров, предназначенные для стабилизации осадка сточных вод, функционировали с 1974 года в водоохранной зоне Куйбышевского водохранилища. В процессе эксплуатации их проектная мощность оказалась превышена, из-за чего в иловом осадке произошло накопление опасных микроорганизмов и превышение предельно допустимых концентраций тяжелых металлов.

Работы по рекультивации полей начались в ноябре 2021 года. Сначала они велись в рамках национального проекта «Экология», а с 2025-го – нового нацпроекта «Экологическое благополучие». При этом предусмотрены два этапа: технологический, который включает обезвоживание, обеззараживание и связывание тяжелых металлов, и биологический, который предусматривает дегазацию, укладку чистого грунта и посев растений.

На май 2025 года стоимость работ оценивалась в 8 млрд рублей, генеральным подрядчиком выступала та же компания «Ядран-Строй». Объем илового осадка считался равным 13 млн куб. метров, завершить рекультивацию предполагалась в декабре минувшего года.

Однако в апреле текущего, 2026 года министр экологии и природных ресурсов РТ Азат Зиганшин рассказал депутатам Государственного Совета Татарстана, что на тот момент работы по рекультивации иловых полей были выполнены на 93%. В частности, в геотубы удалось закачать 86% илового осадка от всего объема.

«Этот проект – сложнейший в России. Он пилотный», – заявил министр на заседании Комитета Госсовета РТ по экологии, природопользованию, агропромышленной и продовольственной политике.

Сроки завершения работ по рекультивации иловых полей переносились и до прошлого года. Тогдашний руководитель Минэкологии РТ Александр Шадриков рассказывал, что причиной этого стали аномальные снегопады зимы 2024-го, которые привели к обводненности иловых карт, и замена импортного флокулянта на отечественный аналог из-за введенных против России санкций.

Проект «Экологическое благополучие» направлен на создание комфортных условий для жизни людей через заботу о чистоте и безопасности окружающей среды. Нацпроекты России – это масштабные государственные программы, направленные на развитие ключевых сфер жизни общества. Они являются одним из основных инструментов достижения утверждённых Президентом РФ Владимиром Путиным национальных целей и реализации стратегии социально-экономического развития страны до 2030 года.