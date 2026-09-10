Эксперт назвал дипфейки главной угрозой для выборов в сентябре

Главной угрозой открытости и легитимности выборов депутатов Государственной Думы, которые пройдут 18, 19 и 20 сентября, остаются дипфейки, созданные с использованием искусственного интеллекта. Об этом на форуме избирателей «Мой голос» в Казани заявил член экспертного совета ассоциации «Независимый общественный мониторинг», советник аппарата Ассоциации юристов России Антон Лукаш.

«В этом году на выборах нас всех ждет большой вызов и проверка нашей психики. Это дипфейки. Главная, серьезная угроза. Если раньше провокаторам нужно было присутствовать на участке, то сегодня всё можно сгенерировать с помощью ИИ. В нашем штабе мы называем специально обученных людей, которые создают такие провокации, художественными войсками», – заметил юрист.

По мнению спикера, во время выборов будет огромное количество попыток таргетированно воздействовать на каждого через локальные особенности регионов.

«Но мы готовы к этой угрозе. У нас есть ответ. Разработана система распознавания дипфейков. Мы проводим мастер-классы и круглые столы по этому поводу с участием всех регионов», – продолжил Лукаш.

По его словам, методика основана на метриках признаков дипфейков и позволяет практически безошибочно их определять.

Выборы депутатов Государственной Думы РФ 9-го созыва пройдут с 18 по 20 сентября 2026 года. Парламент будет сформирован по смешанной системе: из 450 мандатов одна половина (225 мест) распределится по федеральным партийным спискам, вторая – по одномандатным избирательным округам.

К участию в избирательной кампании допущено десять официально зарегистрированных политических партий: «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР, «Справедливая Россия – За правду», «Новые люди», Партия пенсионеров, «Коммунисты России», «Зеленые», Партия прямой демократии и «Родина».