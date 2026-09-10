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Общество 10 сентября 2026 13:56

Певица Калимуллина анонсировала свое участие в новом проекте на «Россия 1»

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Певица Эльмира Калимуллина поделилась радостной новостью на своей странице в социальных сетях. Она займет место среди экспертов в проекте «Ну-ка, все вместе!» на телеканале «Россия 1».

Певица также разместила в соцсетях несколько видео со дня съемок проекта. В одном из них она поделилась пережитыми эмоциями. «Это было удивительно. Думаю, не нужно объяснять, насколько это здорово. Ждите меня на канале "Россия 1"», – говорит она в видео.

#Эльмира Калимуллина
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