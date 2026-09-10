Оплата проезда по QR-коду появилась на трех станциях метро Казани

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В казанском метро в тестовом режиме запустили оплату проезда с помощью QR-кодов. Об этом сообщает МУП «Метроэлектротранс».

Новая система пока доступна на трех станциях – «Аметьево», «Северный вокзал» и «Авиастроительная». Для оплаты пассажиру необходимо приобрести билет с QR-кодом в специальном терминале в кассовом зале и приложить его к турникету.

В «Метроэлектротрансе» отметили, что сейчас проводится поэтапная модернизация турникетов для расширения возможностей оплаты проезда.

Помимо QR-кодов, пассажиры могут оплачивать поездки транспортными и банковскими картами, смарт-жетонами, а также с помощью биометрии через Систему быстрых платежей.

В дальнейшем QR-оплату планируют запустить на всех станциях казанского метро. Реализация проекта позволит отказаться от использования жетонов.