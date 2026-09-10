Минниханов обсудил развитие сотрудничества с ректором Сеченовского университета

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Раис Татарстана Рустам Минниханов встретился с ректором Первого Московского государственного медицинского университета имени Сеченова, председателем Совета ректоров медицинских и фармацевтических вузов России, председателем Российского общества урологов Петром Глыбочко. Об этом сообщает пресс-служба руководителя республики.

Фото: пресс-служба Раиса РТ

В ходе беседы, состоявшейся в Доме Правительства РТ, стороны обсудили вопросы развития сотрудничества между Республикой Татарстан и Сеченовским университетом и перспективы совместных проектов.

Три года назад, в сентябре 2023-го, Минниханов и Глыбочко также обсуждали вопросы сотрудничества Сеченовского университета с татарстанскими вузами и учреждениями здравоохранения.

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Тогда ректор Первого Московского медуниверситета посетил Казань для участия в XXIII Конгрессе Российского общества урологов, а сейчас он прибыл в столицу РТ, чтобы присоединиться к работе XXVI Конгресса. Мероприятие проходит в МВЦ «Казань Экспо» с 10 по 13 сентября.

Участники события предполагают уделить особое внимание андрологии и вопросам мужского здоровья, инфекциям в урологии, мочекаменной болезни, лучевым методам диагностики и лечения. Отдельно предполагается рассмотреть значение междисциплинарных взаимодействий (отдельным направлениям посвящены специальные секции) и роль цифровых технологий в урологии.